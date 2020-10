L’ONG Greenpeace dément le ministre de la Pêche

Le nouveau rapport de Greenpeace intitulé «Mal de mer : pendant que l’Afrique de l’Ouest est verrouillée par la COVID-19, ses eaux restent ouvertes au pillage» risque d’envenimer la situation déjà tendue entre le Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (GAIPES) et le ministre de la Pêche à propos de l’attribution de 52 licences de pêche à des navires chinois. Selon l’ONG, l’attribution a bien eu lieu malgré les réfutations du ministre.