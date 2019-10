L’OMVS confie à l’indien AFCONS les travaux de restauration de 905 km de chenal navigable sur le fleuve Sénégal

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a conclu un accord commercial avec AFCONS, une filiale du conglomérat indien Shapoorji Pallonji Group, pour la restauration de la navigabilité sur le fleuve Sénégal.