L'OCI condamne "énergiquement" les incursions israéliennes dans la mosquée al-Aqsa

10/08/2022 10:59

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) dit condamner ‘’énergiquement’’ les incursions israéliennes dans la mosquée al-Aqsa, qu’elle considère comme une violation du caractère sacré de cet édifice religieux.



‘’Le secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique a énergiquement condamné la prise d’assaut par des centaines de colons extrémistes, dont un membre de la Knesset, de la sainte mosquée al-Aqsa et la violation de son caractère sacré sous la protection des forces d’occupation israéliennes’’, lit-on dans un communiqué.



L’OCI considère que ‘’cette dangereuse escalade constitue une violation flagrante du droit international’’.



Elle dit tenir Israël, ‘’puissance occupante, entièrement responsable des répercussions possibles de ces graves violations visant à imposer la division temporelle et spatiale de la sainte mosquée al-Aqsa’’.







Cette organisation internationale dont le siège se trouve à Djeddah, en Arabie Saoudite, avertit que ‘’ces attaques continues contre le peuple palestinien (...) représentent une dangereuse escalade qui exacerberait les tensions et pousserait à la poursuite de la violence et de l’instabilité’’.



L’OCI rappelle que la mosquée al-Aqsa ‘’est un lieu de culte pour les musulmans’’.



Aussi appelle-t-elle la communauté internationale, ‘’en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU, à prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à ces attaques et violations répétées, à obliger Israël, la puissance occupante, à respecter le caractère sacré des lieux saints, à préserver le statut légal et historique de la mosquée bénie al-Aqsa, et à assurer la protection internationale du peuple palestinien’’.



APS