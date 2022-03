L'Italie va financer 52 entreprises sénégalaises de la diaspora

10/03/2022 06:48

L’Agence italienne pour la Coopération au développement s’est engagée, mercredi, à appuyer 52 entreprises de Sénégalais, établis en Italie, sélectionnées à la suite d’un appel de ‘’Investo in Senegal’’, a appris l’APS de la partie italienne.



Les entreprises ont été sélectionnées parmi 1 200 propositions, et pourront ainsi bénéficier d’un financement compris entre 5 000 et 30 0000 €, pour un total de 1 122 000 €, selon un communiqué de l’Agence italienne pour la Coopération du développement.



Il précise que les projets retenus sont basés dans les six régions du Programme PLASEPRI/PASPED à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Kaolack, et couvrent plusieurs secteurs d’activité notamment l’artisanat, l’élevage, la pêche, la transformation de produits agricoles.



Venu présider la cérémonie de signature de l’accord de financement, Giovanni Umberto De Vito, Ambassadeur d’Italie à Dakar, a salué les ‘’bonnes relations’’ de coopération entre son pays et le Sénégal. Il a aussi loué la qualité de l’apport des migrants Sénégalais, établis dans son pays.



‘’La diaspora sénégalaise en Italie exprime un fort esprit d’entrepreneuriat grâce à l’environnement favorable aux PME qui se trouve sur le territoire italien. La diaspora sénégalaise en Italie est la deuxième en Europe, après celle résidant en France’’’’, a indiqué le diplomate italien.



’’C’est une communauté forte de plus de 100.000 personnes et est la cinquième en termes d’entreprises enregistrées dans son pays’’, a-t-il expliqué.



Selon lui, les émigrés Sénégalais en Italie connaissent ‘’bien ce que signifie les districts industriels, les réseaux d’entreprises pour se former dans les filières de pointes’’.



‘’C’est sur cette base, que l’Italie veut exploiter au maximum le potentiel de cette diaspora’’, a indiqué l’Ambassadeur, qui estime qu’un tiers des promoteurs de projet ont moins de 35 ans, près de la moitié sont des femmes et les 2/3 ont des diplômes universitaires ou d’un certificat de haute formation professionnelle.



‘’Le projet PLASEPRI/ PASPED vise a mobilisé la diaspora sénégalaise en Europe, en Italie en particulier pour investir au Sénégal’’, selon la cheffe de Coopération de la Délégation de l’Union européenne à Dakar, Mme Dorota Panczyk.



‘’Le programme PASPED a pour objectif de réduire les risques liés à la migration irrégulière grâce à un soutien au secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal, et vise à créer une plateforme (…) en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie et plus généralement, en Europe’’, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, le ministre délégué général à l’Entrepreneuriat rapide, Pape Amadou Sarr, a estimé que la question de la diaspora est essentielle.



‘’C’est pour cela, que nous avons dédié 10 % de notre budget de 3 milliards de francs par an (5 millions d’euro) au financement des initiatives entrepreneuriales des sénégalais de la diaspora d’Europe et d’Afrique avec la condition que les projets soient localisés au Sénégal’’, a dit M. Sarr.





APS