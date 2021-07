L’Italie s’impose contre l’Angleterre aux tirs au but et remporte l’Euro

11/07/2021 23:48

Les Italiens remportent l’Euro ! Au bout du suspense ce dimanche, l’Italie a finalement pris le meilleur sur l’Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b.) lors de cette finale.

Dès les premières secondes, les Anglais faisaient exploser Wembley avec un centre de Trippier repris au second poteau par Shaw, qui fusillait Donnarumma d’une volée (0-1, 2e) ! Le but le plus rapide dans l’histoire des finales de l’Euro ! Sonnés, les Italiens déjouaient et subissaient les vagues adverses devant un public survolté. En plus d’être fébrile, la Nazionale ne parvenait pas à trouver son rythme et éprouvait d’immenses difficultés à approcher la cage de Pickford, à l’image d’un Immobile transparent.



A l’inverse, les Three Lions se montraient tranchants sur des contres et il fallait un grand Bonucci pour s’interposer face à une situation chaude de Sterling. A l’exception d’un mini raid de Chiesa terminé par une frappe non cadrée, les hommes de Gareth Southgate ne tremblaient pas jusqu’à la pause avec un bloc défensif particulièrement solide.



Au retour des vestiaires, Roberto Mancini n’hésitait pas avec les entrées rapides de Cristante et Berardi pour remplacer les très décevants Barella et Immobile. Une stratégie payante ? Quelques minutes plus tard, la Squadra azzura se procurait enfin une opportunité avec une frappe d’Insigne dans un angle fermé repoussée par Pickford. Dans le bon rythme, Chiesa restait le danger numéro 1 pour les Anglais et Pickford devait s’employer sur un tir enroulé de l’Italien !



A force de subir, l’Angleterre s’exposait et Bonucci, à la suite d’un corner, reprenait à bout portant une tête de Verratti, qui avait heurté le poteau après une intervention de Pickford, pour égaliser (1-1, 66e) ! Totalement relancés, les Italiens poussaient et Berardi, sur une ouverture magnifique de Bonucci, était à deux doigts de tromper Pickford avec une reprise non cadrée… Jusqu’au bout, le score n’évoluait plus et les deux pays allaient se départager en prolongation.



Sur cette période supplémentaire, l’Angleterre retrouvait des couleurs avec une percée de Sterling stoppée par un tacle salvateur de Chiellini dans sa surface puis un tir non cadré de Phillips. Même moins tranchants, les Transalpins restaient les plus dangereux avec une intervention déterminante de Pickford sur un centre d’Emerson… Clairement émoussés, les 22 acteurs avaient logiquement du mal à emballer les débats.



Malgré le ballon pour les Anglais, les Italiens continuaient de résister avec un duo Bonucci – Chiellini omniprésent. Alors que Jorginho frôlait la correctionnelle pour une semelle sur Grealish, les deux formations se neutralisaient et allaient s’affronter lors de la séance des tirs au but. Dans cet exercice, les Italiens, malgré deux arrêts de Pickford devant Belotti et Jorginho, se montraient les plus adroits avec des ratés de Rashford, Sancho et Saka pour les Anglais ! Second sacre européen pour la Nazionale après 1968 !