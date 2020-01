L'Iran tire des missiles contre des bases en Irak et menace de frapper Israël et "des alliés" des États-Unis

L'Iran a tiré une dizaine de missiles balistiques contre au moins deux bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition menée par Washington. Les Gardiens de la révolution menacent de frapper Israël et "des alliés" des États-Unis.