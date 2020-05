L'Imam Boussairi SALL dément Ahmed Khalifa NIASSE : " Taib SOCÉ n'est pas un voleur. Il ne m'a jamais volé"

Boussairi SALL prend le contre-pied d'Ahmet Khalifa NIASSE et fustige les attaques de ce dernier contre le prêcheur qu'il acusse de voleur. " Taib SOCÉ n'est pas un voleur. Il ne m'a jamais volé. Il a été induit en erreur lors d'une transaction me concernant. C'est propos sont choquantes et me font mal", a-t-il dit. " Si Ahmed Khalifa NIASSE ne demande pas pardon, il le regrettera amèrement", a-t-il dit dans cet audio.