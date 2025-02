L’Etat va se concentrer exclusivement sur la prise en charge des différentes équipes nationales (ministre)

22/02/2025 11:11

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC) a annoncé, vendredi, la décision de l’Etat de se concentrer désormais exclusivement à la prise en charge des différentes équipes nationales engagées dans les compétitions internationales.



‘’Toutefois, compte tenu de la nouvelle orientation de la politique de développement du sport, l’Etat, en sus des investissements lourds consentis notamment dans la construction et l’entretien des infrastructures sportives, a décidé de se concentrer exclusivement sur la prise en charge des différentes équipes nationales engagées dans les compétitions internationales’’, indique notamment un communiqué parvenu à l’APS.



Jeudi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait indiqué que l’Etat du Sénégal n’allait plus supporter les charges des clubs sénégalais relatives aux compétitions africaines interclubs.



Pour le MJSC, l’Etat entend encourager les différentes fédérations sportives, notamment celles où la professionnalisation est déjà en vigueur, à travailler à mieux soutenir le développement de leur discipline au niveau local.



Le département ministériel dirigé par Khady Dièye Gaye rappelle dans son communiqué, qu’en relation avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), il procède, chaque année, à une répartition des ressources budgétaires, selon la limite des moyens dont dispose l’Etat, pour accompagner les différentes équipes nationales devant prendre part aux compétitions internationales.



»Ainsi pour cette année 2025, un budget de quatre milliards neuf cent soixante-neuf millions deux cent onze mille six cent quarante-huit (4 969 211 648) FCFA est prévu pour les compétitions internationales, dont deux milliards deux cent cinquante-trois millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent quatorze (2 253 452 814) FCFA pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 de football », renseigne le ministère en charge du sport.



Il ajoute qu’en 2024 l’arbitrage budgétaire était à sept milliards (7 000 000 000) FCFA, dont deux milliards deux cent soixante-huit millions six cent quarante-neuf mille cinq cent neuf (2 268 649 509) FCFA pour la prise en charge des compétitions de football.



»Sur ce montant, deux cent douze millions quatre cent soixante-sept mille deux cent (212 467 200) FCFA étaient réservés à la prise en charge des clubs hommes et dames, engagés dans les compétitions interclubs africaines. En dehors de toute planification budgétaire, l’Etat a toujours soutenu et accompagné tous les clubs engagés dans les compétitions africaines », a tenu à rappeler le ministère des Sports dans son communiqué.



Aps