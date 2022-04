L’État belge vend une œuvre d’art volée valant des millions d’euros pour à peine 240 euros à un antiquaire: il refuse de la rendre

20/04/2022 22:06

Faute de contrôle, la Belgique est devenue un terrain propice à tous les trafics d'antiquités volées et contrefaites. Le parquet bruxellois promet des changements, rapportent L'Echo et De Tijd mercredi.