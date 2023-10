L’Espagne annonce le renforcement des opérations de surveillance sur les côtes de la Mauritanie et du Sénégal

17/10/2023 13:52

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que son pays renforcera les opérations de surveillance sur les côtes de la Mauritanie et du Sénégal, en coopération avec les deux pays, pour empêcher l’afflux de migrants vers l’Espagne.



Après avoir présidé une nouvelle réunion de l’Organe de coordination des migrations à Las Palmas de Gran Canaria, aujourd’hui lundi, Marlaska a précisé que les forces de la Guardia Civil utiliseront des avions CN-235 dans leurs opérations de surveillance, pour empêcher les bateaux de migrants de quitter les côtes du Sénégal et de Mauritanie en direction des îles Canaries.



Il a ajouté que ces opérations ont permis aux forces d’empêcher jusqu’à présent le départ d’environ 12 500 personnes pour cette année.



Il convient de noter que les îles Canaries ont connu un afflux de milliers de migrants au cours de la première moitié du mois d’octobre, avec l’arrivée de plus de 6 000, un record sans précédent depuis 2006.