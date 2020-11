L'Espagne annonce le rapatriement de tous les migrants clandestins

L'Espagne a pris des mesures fortes pour freiner la déferlante migratoire en Europe.



En visite à Dakar, sa ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, informe que son pays va envoyer plus de policiers et de gardes civils au Sénégal.



Selon Les Échos, un avion de surveillance avec 15 soldats à bord et un navire océanique de 25 autres soldats viendront renforcer les troupes du détachement espagnol.



Déjà, deux bateaux de patrouille en haute mer de la Guarda Civil et un hélicoptère de la police nationale surveillent les côtes espagnoles.



D'après Vox Populi, la cheffe de la diplomatie espagnole annonce aussi le rapatriement de tous les migrants clandestins.