L'École Polytechnique de Thiès ouvre une " Académie Solaire"

09/12/2024 17:40

L'École Polytechnique de Thiès( EPT) vient de se doter d'une " Académie Solaire". La cérémonie de lancement de ce joyau a été paraphée ce lundi matin en présence du ministre de l'Enseignement Supérieur, du directeur de l'Aner, d'un représentant de l'Alliance Solaire Internationale, l'Ambassade de la France au Sénégal, du directeur de l'EPT etc.



Ce projet de formations vise ainsi à " développer des compétences techiques, à promouvoir les tecnologies solaires pour un avenir durable et à renforcer la qualité et l'efficacité des installations solaires. Ainsi, les sessions de formation sont axées sur " l’énergie Solaire PV et l'énergie solaire thermique". Déjà, la première session a démarré le 02 décembre dernier, à travers l'enrôlement d'une cohorte de 26 étudiants.



" Ce qui nous a réuni particulièrement, c'est la collaboration avec l'École Polytechnique de Thiès, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ANER qui est sous tutelle du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, mais aussi de l'Alliance Solaire Internationale. À travers l'État du Sénégal, ces entités ont mis en place cette académie solaire qui va renforcer les capacités des gens qui sont sur le terrain particulièrement ceux qui installent, ceux qui font la maintenance etc", a déclaré le directeur de l'ANER, le Professeur Diouma Kobor.



De son côté, le représentant de l'Alliance Solaire Internationale, est revenu sur la quintessence de ce projet. " Aujour'dhui, on inaugure l'Académie Solaire, c'est la conclusion de plus de 2 ans de travail, mais c'est surtout la première étape de ce qu'on va faire ensuite. On va démarrer des formations sur le solaire thermique, également des formations professionnelles certifiantes. À moins et long terme, nous allons vers une montée en puissance de formations de longue durée et pourquoi pas la mise en place d'un master...", a-t-il informé. "



Aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer l'Académie Solaire de l'école polytechnique de Thiès. Je pense qu'on peut retenir trois choses essentielles: la première c'est que le Sénégal est en train de prendre en charge la question du solaire, l'énergie qui provient du soleil et qui est une ressource inépuisable pour nos pays en développement comme le Sénégal[...]; la deuxième leçon, c'est la coopération qu'il y a entre les ministères de l'enseignement supérieur et de l'énergie, du pétrole et des mines, c'est une forme de solidarité gouvernementale dans un domaine aussi technique que le solaire[...]; la troisième et dernière leçon, c'est la coopération entre le Sénégal et des institutions et agences internationales. Dans ce projet, nous avons le gouvernement du Sénégal à travers les ministères, nous avons l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Ambassade de France etc", a indiqué le ministre de l'enseignement supérieur, le Dr Abdourahmane Diouf.



DakarActu