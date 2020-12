L'Avenue Général de Gaulle au nom de Macky SALL : des Saint-Louisiens vont protester devant la Mairie, samedi

La plateforme des 10000 Sentinelles Saint-louis, des activités, des leaders d'opinion et notabilités de la ville vont manifester leur désaccord contre le projet de rebaptisation de l'avenue Général de Gaulle au nom de Macky SALL. Un sit-in sera tenu, samedi, devant la Mairie de Saint-Louis, a-t-on appris. Voici la déclaration du collectif transmis à Ndarinfo