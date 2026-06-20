L'Assemblée nationale lance la phase d'adoption de la révision constitutionnelle

20/06/2026

La révision constitutionnelle entre dans sa phase d'adoption à l'Assemblée nationale, après le feu vert donné ce samedi 20 juin 2026 lors d'une réunion de la Conférence des Présidents.





Cette accélération de la procédure fait suite à la réception, vendredi, de l'avis formel du président de la République sur la proposition de loi, initiée par la majorité parlementaire conduite par Pastef, qui dispose de 130 députés sur les 165 que compte l'hémicycle.





Selon un communiqué de l'institution parlementaire, le calendrier des travaux a été fixé conformément à l'article 103 de la Constitution et à l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés se réuniront d'abord en commission le mercredi 24 juin, avant de siéger en séance plénière le lundi 29 juin pour le débat général et le vote final du texte.





MS/NDARINFO.COM

