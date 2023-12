L'Assemblée générale de l'ONU réclame un «cessez-le-feu humanitaire» à Gaza

13/12/2023 06:47

La pression internationale monte contre Israël, avec l'appel à une écrasante majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies à un "cessez-le-feu humanitaire" dans la bande de Gaza, devenue "l'enfer sur terre" selon l'ONU en raison des bombardements incessants et des conditions humanitaires chaque jour plus terribles. Les horaires sont affichés en temps universel.



Et pour la première fois depuis le début de la guerre, le président américain Joe Biden a critiqué publiquement le gouvernement israélien pour son opposition à une "solution à deux États" et l'a mis en garde contre une érosion du soutien de l'opinion publique mondiale à cause de ses bombardements "aveugles" sur Gaza.



Prenant le relais d'un Conseil de sécurité paralysé, l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mardi "un cessez-le-feu humanitaire immédiat", dans une résolution adoptée par 153 voix pour, 10 contre, et 23 abstentions. Mais le texte, non-contraignant, ne condamne pas le Hamas, une absence fustigée par Israël et les États-Unis qui ont voté contre.



L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, s'exprime avant le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur une résolution appelant Israël à respecter ses obligations juridiques et humanitaires dans sa guerre contre le Hamas, le mardi 12 décembre 2023 au siège de l'ONU.



"Pourquoi est-ce si difficile de dire sans équivoque que tuer des bébés et abattre des parents devant leurs enfants est horrible ?", a lancé l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.