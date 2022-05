L'Afrique du s'unir. Par Louis CAMARA

04/05/2022 22:34

« Africa must unite ! », Kwamé Nkrumah

(A tous les héros qui ont donné leur vie pour la grandeur de l'Afrique)

Le rêve jadis lointain et incertain

D'une Afrique libre, unie et prospère

Qui paraissait alors utopie sans lendemain

Renaît avec force annonçant une nouvelle ère.

De nombreux signes prémices de temps nouveaux

Semblables à de surprenants et merveilleux prodiges

Surgissent, lumineux, à l'horizon d'un renouveau

Où l'avenir de tout un continent s'érige.

Aux heures les plus sombres du colonialisme

Des voix d'hommes sans peur s'étaient élevées

Dénonçant tous les jougs, tyrannies et racismes

Appelant hommes et femmes à l'unité.

Aujourd'hui les citadelles coloniales sont tombées

Et l'immonde apartheid s'est lui-même écroulé.

Peu à peu le rêve apparaît comme une réalité:

Le temps approche où l'Afrique, mère de l'humanité

En deviendra aussi le phare et l'étendard

Grâce à ce formidable élan de solidarité

Unissant ses peuples que plus rien ne sépare.

De tout le continent, de Dakar à Djibouti

Et de Tanger au Cap s'élève le même cri

En échos à l'infini répétés: l'Afrique doit s'unir!

Pour que se réalise enfin l'idéal auquel tous aspirent.

Que le berger Kabyle au pasteur du Transvaal

Ouvre son coeur et lui tende une main fraternelle

Que le paysan du Nil et celui du Sénégal

Cultivent ensemble leur terre si riche et si belle

Que les peuples Africains fiers et épris de paix

S'épanouissent au grand soleil de la liberté

Que nuit et jour résonnent des chants pleins de ferveur

Par des millions et des millions de voix entonnés avec ardeur

Que l'on se souvienne toujours de Kwamé Nkrumah

De Steve Biko, Amilcar Cabral et Patrice Lumumba

De tous les héros de l'indépendance Africaine

Assassinés par les sicaires de la haine

Car leur magnifique idéal de fraternité

Finira par gagner le cœur de chaque Africain

Pour s'étendre enfin à tout le genre humain.

Alors s'incarnant dans la concrète réalité

L'unité Africaine ne sera plus un vain mot

Mais un miracle qui chassera tous les maux

Les querelles fratricides et toutes ces guerres

Qui déchiraient, ensanglantaient le continent naguère.

Trop longtemps divisée, écartelée, balkanisée,

Et désormais tournée vers le progrès

Fière de ses cultures, de ses peuples de son passé

L'Afrique sera au rendez-vous de l'universalité.



Louis CAMARA,

Écrivain et poète panafricaniste