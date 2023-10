L'Afghanistan inaugure une réplique du Dôme du Rocher à Kaboul

30/10/2023 09:52

Les lueurs du crépuscule réverbèrent sur les contours dorés d'une mosquée rappelant le Dôme du Rocher. La scène ne se déroule toutefois pas à Jérusalem-Est, mais dans la capitale afghane Kaboul, où une réplique de l'édifice vient tout juste d'être inaugurée.