L’ARP lance son antenne régionale à Saint-Louis pour renforcer la lutte contre les faux médicaments

20/11/2025

L’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP) a procédé jeudi au lancement officiel de son antenne régionale du pôle Nord, lors d’un Comité régional de développement (CRD) présidé par l’adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis,.





Cette antenne, installée à Saint-Louis, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de déploiement territorial de l’ARP, qui vise un meilleur contrôle de la chaîne de distribution des produits pharmaceutiques au Sénégal.





« Nous lançons aujourd’hui une plateforme réglementaire dédiée à l’approvisionnement en produits de santé, notamment les médicaments. L’objectif est de mieux encadrer le marché et de renforcer la lutte contre les médicaments illicites », a déclaré le Dr Alioune Abatalibe Diouf, directeur général de l’ARP.





Il a rappelé que son agence a procédé en 2025 à des saisies de médicaments contrefaits d’une valeur de 4,2 milliards de francs CFA. « Ce déploiement territorial est essentiel pour sécuriser nos frontières et créer un maillage homogène », a-t-il ajouté, en précisant que d’autres antennes ont déjà été installées à Kaolack, Ziguinchor et Tambacounda, zones frontalières stratégiques.





L’antenne de Saint-Louis couvrira ainsi le nord du pays, notamment les zones frontalières avec la Mauritanie. Elle assurera notamment des missions d’inspection, de surveillance du marché, mais aussi de contrôle qualité, en coordination avec les forces de sécurité et les laboratoires de Dakar.





Pour sa part, Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur, a salué cette initiative qui va, selon lui, « renforcer la souveraineté pharmaceutique du pays tout en favorisant l’accessibilité et la sécurité des médicaments pour les populations ».





La rencontre a également permis aux acteurs régionaux de s’approprier les textes réglementaires encadrant le secteur pharmaceutique et de mieux comprendre les missions de l’antenne régionale.







