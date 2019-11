"L'APR va très mal à DAGANA", selon le responsable Makha SARR (vidéo)

Responsable politique de l'Alliance Pour la République dans la Commune de DAGANA, Makha SARR, un des pionniers du parti, dénonce la léthargie dans laquelle cette formation politique est plongée. Cette situation, dit-il, favorise l'expansion de l'opposition dans le WALO et le renforcement d'Oumar SARR. « Une bonne partie des responsables excellent dans le show pour se faire remarquer, mais ne pèsent », a-t-il révélé. « C'est regrettable et le président Macky SALL doit y remédier au plus vite. Sinon, le WALO va basculer pour le compte de l'opposition qui affûte bien ses armes pour atteindre ses ambitions », a-t-il dit. M. SARR rappelle que « le WALO a ses réalités sociologiques et que remporter les prochaines échéances locales, le pilotage du parti doit être confié aux DAGANOIS de souche.