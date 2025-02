L'ANAM annonce l'affectation de camions frigorifiques à des acteurs de Saint-Louis

28/02/2025 21:10

L’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) et le gouvernement prévoient un programme de désenclavement des îles du Sénégal. Dans ce sillage, le Directeur général Bécaye Diop, était à Ziguinchor pour une visite ce jeudi. L’occasion pour lui de faire quelques annonces.



« Nous avons un programme phare de désenclavement des îles. C’est un ambitieux programme qui tient à cœur les plus hautes autorités du pays. Nous y travaillons », déclare-t-il lors du point de presse. Poursuivant son laïus, il explique que ce programme serait axé sur l’acquisition d’embarcations pour la navigation entre les îles, le transport des malades et l’évacuation des ordures ménagères.



« L’ANAM travaille sur beaucoup de projets pourvoyeurs d’emplois. Dans les semaines à venir, des camions frigorifiques seront affectés à des acteurs évoluant le long du littoral, de Saint-Louis à Ziguinchor », fait savoir Bécaye Diop.



Par ailleurs, l’Agence nationale des affaires maritimes a prévu d’instaurer un nouveau projet intitulé ‘‘Garde côte civil’’. « Ce projet va concerner la zone allant de Ziguinchor à Saint-Louis. C’est un projet pourvoyeur d’emplois. On y travaille et dans les prochains mois, il sera une initiative concrète », expliqu Bécaye Diop, tout en annonçant un partenariat. « Cette visite a également permis de nouer une coopération entre l’ANAM, la gendarmerie et la marine nationale pour qu’on puisse coordonner nos actions ».