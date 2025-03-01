L’AEEMS veut contribuer aux « choix décisifs » du Sénégal et appelle à des sanctions contre Israël

L’Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) a exprimé, dimanche à Dakar, son ambition de prendre part aux « choix décisifs » de la nation et d’« apporter des idées neuves » aux dirigeants.



« L’AEEMS doit participer aux choix décisifs, apporter des idées neuves et défendre des valeurs solides. Nous devons réfléchir ensemble à la manière dont notre engagement spirituel peut inspirer des actions concrètes », a déclaré son président, Issa Baboucar Diédhiou, à l’ouverture du 15ᵉ congrès ordinaire de l’organisation.



Il a rappelé que le Sénégal traverse une transition politique et nourrit une volonté de refondation nationale. « Dans un monde en mutation rapide, la jeunesse musulmane ne peut pas se contenter d’observer », a-t-il insisté.



Sur le plan éducatif, l’AEEMS préconise de rapprocher sciences, technologies et éthique, afin de former des « citoyens responsables » ancrés dans des valeurs solides.



Dans une déclaration transmise à la presse, l’association a « condamné avec la plus grande fermeté les crimes de guerre et violations du droit international perpétrés par Israël contre le peuple palestinien ».



Elle appelle à l’adoption de « sanctions internationales immédiates et effectives » pour contraindre Israël à mettre fin à ses agressions et à respecter les résolutions de l’ONU. L’AEEMS invite par ailleurs l’État du Sénégal à suspendre ses relations diplomatiques avec Israël.



Avec l’APS

