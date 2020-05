Korité : « La Lune se couchera avant le Soleil quasiment partout à travers le monde »

Le Vendredi 22 Mai à 17h39minutes correspond à la conjonction. C’est le moment oû la lune se trouve entre le Soleil et la terre. Pour autant, précise le communiqué de l’Association Sénégalaise de la promotion de l’astronomie (Aspa), « On ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche avant le Soleil.» Car « la conjonction se produisant presque au moment du coucher du Soleil, la Lune se couchera avant le Soleil quasiment partout à travers le monde ».



Ainsi, selon l’Aspa, la « la lune sera observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé (…) le samedi 23 mai 2020 ».



L’Aspa tire « l’attention sur le fait que la conjonction se produisant à une heure très proche du coucher du Soleil pour le vendredi 22 Mai, la Lune se couchera AVANT le Soleil, appelant ainsi à faire très attention aux faux témoignages d’observation d’un croissant dans ces conditions : On ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche avant le Soleil ».