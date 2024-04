Korité : L’Imam ratib de Saint-Louis insiste sur la probité intellectuelle et morale

10/04/2024 13:07

Son éminence Cheikh Ahmed Tidiane DIALLO, Imam ratib de la grande mosquée de Saint-Louis a exhorté les fidèles à cultiver la bonne moralité, en rappelant que cet état d’esprit sépare l’homme des caractères de l’animal. "Dans les nations avancées, les citoyens ne nourrissent pas l’envie et la jalousie entre eux. Chacun se concentre sur ce qu’il fait ", a-t-il dit au terme de la prière à laquelle les autorités administratives et politiques ont assistées. "Ils ne cherchent pas à s’écraser comme cela se fait chez", a constaté le guide religieux qui appelle au sursaut moral pour renforcer l'entente et la quiétude au sein de la société.