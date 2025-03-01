Kolda : Découverte d’un gisement de phosphates à Médina El Hadji

Le ministère des Mines a annoncé la découverte d’un gisement de phosphates dans la commune de Médina El Hadji, soulignant que les explorations continuent pour évaluer l’étendue et l’importance de cette ressource. La société Damash Minerals LTD est à l’origine de cette découverte, et les autorités insistent sur l’importance de l’implication des communautés locales tout au long des explorations pour éviter les tensions souvent observées après de telles découvertes.





Lors de l’annonce faite dimanche, en marge des « journées portes ouvertes » organisées par le ministère des Mines, Pascal Faye, directeur régional des Mines, a précisé que la phase d’exploration est accompagnée d’études d’impact environnemental et social, dans une zone située à proximité de la Guinée-Bissau. Ces études ont pour objectif de prévenir les effets néfastes potentiels sur l’environnement et la société, notamment en matière de pollution et de mouvements migratoires liés à l’implantation de camps de fortune.





L’exploitation minière, tout en représentant une opportunité de croissance économique et de création d’emplois pour la région, comporte aussi des défis environnementaux. Les autorités, conscientes de ces enjeux, ont rappelé leur volonté de réguler cette activité afin de garantir une exploitation durable et responsable. Le directeur régional a par ailleurs insisté sur la nécessité de lutter contre l’exploitation clandestine des ressources naturelles, notamment l’extraction de sable, en appelant à une gestion plus rigoureuse des richesses minières dans la région.





Dans ce contexte, la concertation locale reste un point central pour assurer une gestion harmonieuse des ressources et prévenir d’éventuels conflits.





