Kinshasa : les Lions veulent s’imposer face aux Léopards

Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a assuré que le Sénégal abordera avec ambition son match contre la République démocratique du Congo (RDC), mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa, dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



« Ce sera un match difficile face à une belle équipe de la RDC. Mais on est venu avec des ambitions, on est là pour chercher des points. On est le Sénégal et on est là pour s’imposer », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.



Vainqueurs du Soudan vendredi dernier, les Lions occupent la deuxième place du groupe B avec 15 points, derrière la RDC qui en compte 16.



Pour Pape Bouna Thiaw, les Léopards, leaders du groupe et portés par leur public, partent favoris. « L’équipe a désormais grandi et sait gérer son avantage au score. On va donc essayer de s’imposer ici, en ne prenant pas de but », a-t-il ajouté.



Le match figure parmi les chocs de cette huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



