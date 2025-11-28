Khar Yalla : Des femmes formées à la transformation des céréales

28/11/2025

Un atelier de renforcement de capacités théoriques et pratiques sur la transformation des produits locaux, notamment les céréales, se tient du 28 au 29 novembre à l’espace jeune, au profit des jeunes et femmes déplacés climatiques à Khar Yalla Cité Bamba Dièye.





Cette activité, initiée par le cadre Aar Sunu Aalam, en partenariat avec Action Éducation et plusieurs acteurs institutionnels, vise à favoriser l’autonomisation économique des femmes et des jeunes affectés par les conséquences du changement climatique.





L’objectif est de renforcer les compétences des bénéficiaires en matière de transformation des céréales locales et de les accompagner en équipements pour améliorer leur production et favoriser leur insertion dans une chaîne de commercialisation durable.





Selon Abdel Kader Fall, membre du cadre Aar Sunu Aalam, cet accompagnement répond à une situation d’urgence. « Depuis leur déplacement il y a dix ans à cause de l’érosion côtière à la Langue de Barbarie, ces femmes, auparavant actives dans la pêche, avaient cessé toute activité économique. Cette initiative vise à les réinsérer dans une dynamique de production locale », a-t-il dit.





Les femmes bénéficiaires ont salué l’appui reçu. « Ils nous ont remis le matériel nécessaire à la transformation des céréales, des marmites aux bols, ainsi que du mil. C’est une aide concrète. Depuis deux ans, ils nous accompagnent pour que nous puissions retrouver une activité et contribuer au développement de notre localité », a déclaré Soda Ndiaye, présidente du Groupement And Suxali Sunu Gox.





Cette action s’inscrit dans une démarche plus large de résilience communautaire face aux effets du changement climatique, avec une approche intégrée impliquant les collectivités territoriales, les structures éducatives et les acteurs locaux du développement.





Les organisateurs ont lancé un appel aux autorités locales et partenaires techniques et financiers pour soutenir davantage ces efforts d’inclusion économique des populations vulnérables.



