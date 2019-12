Khalifa Sall rejoint le collectif Nio Lank

L’ex maire de Dakar, Khalifa Sall, rejoint le collectif Nio Lank. Aux côtés de la coalition Taxaawu Sénégal, dont le maire de Dalifort Idrissa Diallo, Khalifa Sall va se battre avec le collectif.



L’information est rapportée par le maire de Dalifort, porte-parole du jour, à la suite d’une rencontre avec les membres de Nio Lank.

A ce titre, les partisans de Khalifa Sall condamne la répression policière lors de la manifestation du Collectif Nio Lank à la Place de l’Indépendance.m

«C’est un signe du déclin du régime en place », déplore Idrissa Diallo qui précise que « Cette forme de répression, c’est des pouvoirs en décadence qui l’ont, quand on gère mal et qu’on se fâche avec le peuple qui l’a élu. Et voilà ce que le président Macky Sall est en train de nous servir aujourd’hui ».



« Ce qu’il a sorti comme arme ce jour-là, s’il avait encadré ce que les jeunes voulaient faire, je crois qu’on serait tranquille. Mais, puisque qu’il (Macky Sall) a peur, il n’a qu’à quitter ce pays, parce que ça va allait crescendo », avise Idrissa Diallo.



Et le maire de Dalifort d’informer sur la décision de Khalifa Sall et ses partisans de soutenir et d’adopter le combat du collectif. « On est dans le combat, tout le monde est dans le combat, c’est le combat de tous les Sénégalais. Mais, puisque c’est des organisations différentes, il était nécessaire de se rencontrer, de discuter, de voir ce qu’on peut coordonner ensemble, ce qui peut être fait, et ce qui peut être amélioré », a indiqué M. Diallo.