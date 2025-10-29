Khalifa Sall dénonce une atteinte à la liberté de la presse

29/10/2025

Le leader du mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a réagi à l’arrestation des journalistes Maïmouna Ndour Faye de la chaîne 7TV et Babacar Fall de la RFM, survenue à la suite de la diffusion d’interviews accordées à Madiambal Diagne, visé par un mandat d’arrêt international.





Dans un message publié sur Facebook, l’ancien maire de Dakar a exprimé son indignation face à ce qu’il qualifie de grave dérive. Il a dénoncé une atteinte intolérable à la liberté de la presse et un coup porté à la démocratie.



Selon lui, l’intervention violente des forces de l’ordre dans les locaux de médias privés constitue une entorse aux principes républicains et une menace pour le droit à l’information.





Khalifa Sall estime que ces actes fragilisent les fondements de l’État de droit et nuisent à la construction d’un vivre-ensemble démocratique. Il appelle à la libération immédiate des journalistes arrêtés et exhorte les autorités à respecter scrupuleusement les libertés fondamentales garanties par la Constitution.





