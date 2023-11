Karim Wade, premier candidat à déposer sa caution

28/11/2023 06:52

Sorti tout juste des locaux de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), le mandataire de Karim Wade déclare que tout s'est bien passé, « je suis le mandataire qu’il (Karim Wade) a désigné en tant que trésorier du parti, je viens déposer à son nom et ce n’est guère une partie dans tout ce qui va suivre. On a suivi toutes les procédures administratives, on s’est organisé et tout s'est bien passé. Le résultat, c’est ce papier que vous voyez, qui va accompagner la candidature de Karim Wade », a –t-il soutenu en brandissant de haut le quitus.



Concernant la possibilité du retour de Karim Wade, dont la caution vient d’être payée, son mandataire a répondu par l'affirmative et annonce un retour imminent de leur candidat. « Le candidat Karim Wade vous allez le voir très bientôt comme vous avez vu sa caution. La caution est déposée, le parrainage va suivre, et tout se passera normalement. Karim aura le meilleur parrainage et viendra se présenter devant vous. Vous savez que Karim n’est pas un candidat comme les autres, il n’est pas sorti de ce pays volontairement et son retour se fera de la meilleure manière possible. »



À en croire le trésorier du PDS, l’argent qui a servi à payer cette caution provient des « ventes de cartes de membres lancée depuis 1 an, mais aussi la contribution des jeunes, femmes et militants du parti ».



Alioune Diop, chef du cabinet d’Abdoulaye Wade, venu dans la délégation du Pds, s’est confié au micro de PressAfrik. Selon M. Diop, le PDS a fait plus que les parrainages et signal aussi que c’est le premier parti à déposer sa caution, « l’élection est régie par un code bien défini, en ce moment on n’est dans le perfide de début des cautions, nous avons bouclé les parrainages, nous avons même fait plus que les parrainages et aujourd’hui on est là pour déposer la caution. Et le directeur de la caisse de consignation des cautions nous a dit que nous sommes les premiers à déposer notre caution et ça véritablement ça augure à des lendemains meilleurs. »



Le responsable du PDS, dans la même lancée que le mandataire, Abdoul Racine, soutient que leur candidat viendra et qu’il remportera la victoire. « Dans tous les cas, inchallah, il va venir, dans la concorde, il va nous trouver dans la paix et nous irons aux élections et au soir du 25 février on entendra vive Karim Wade», a confié Alioune Diop.



L'honorable Maty Sy, député du PDS et représentante de la diaspora Asie et Moyen Orient et membre de la délégation, se dit satisfaite du déroulement des choses. « Nous sommes satisfait du déroulement des choses, on attend juste le retour de notre candidat et on va passer au premier tour le 25 février. On a fini avec les parrainages depuis bien longtemps. On est prêt sur tous les plans, on attend juste le coup de sifflet ».



À noter que le montant de la caution pour la participation à l’élection présidentielle du 25 février 2024 est fixé à 30 millions francs CFA. Les dépôts des candidatures sont prévus du 11 au 26 décembre 2023. Par ailleurs, les candidats retenus pour la présidentielle seront connus le 20 janvier 2024, à 5 jours de l’élection. En attendant le grand, le parti démocratique sénégalais qui se dit confiant se préparer à accueillir leur candidat.