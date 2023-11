Kaolack : Serigne Mboup décaisse 22 millions pour les Daaras (communiqué)

25/11/2023 08:35

Le Maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup a attribué une subvention de 22 millions FCFA aux Daaras de la commune de Kaolack. Une subvention qui s’inscrit dans une dynamique d’appuyer et d’accompagner les écoles coraniques dans l’exécution de leur mission d’enseignement et d’éducation.



La cérémonie a eu pour cadre l’institution municipale où les acteurs et membres de la Fédération nationale des maîtres coraniques sont venus rencontrer le Maire Serigne Mboup. Le président de ladite fédération, Mouhamadou Lamine Fall a salué et magnifié ce geste et cette initiative noble qui est une première dans l’histoire. « C’est une première dans l’histoire, qu’une commune attribue cette grosse somme aux Daaras. Nous nous en réjouissons. C’est un bon début, pour un accompagnement. Nous avons trouvé rapidement un consensus sur tous les points soulevés parce que le Maire Serigne Mboup est un produit des Daara, il connaît les problèmes des daaras’’, dit-il.





Mouhamadou Lamine Fall n’a pas manqué aussi de donner des assurances pour une bonne gestion des fonds répartis en trois rubriques : Dix millions FCFA pour l’achat de nourriture, Neuf autres millions pour le cadre de vie et enfin trois pour l’achat de matériels pédagogiques. Il faut noter que cette orientation relative à la destinée des fonds alloués résulte d’un consensus.



Le Maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup espère encore attribuer d’autres subventions aux Daaras, car pour lui « le savoir n’a pas de prix » convaincu qu’il est que « le maître coranique, noyau dur de l’éducation islamique, mérite un accompagnement. Le préfet et le conseil l’ont autorisé, nous ne pouvons que nous en féliciter » dira-t-il.



Enfin pour souligner l’importance centrale qu’il accorde aux Daaras, il indique avoir par ses propres moyens investis dans les Daaras, plus de deux cents millions de francs CFA.



Seneweb