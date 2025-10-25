25/10/2025
Une aide financière directe d’un montant de
Chaque foyer, identifié à travers le Registre national unique (RNU), a reçu 135 000 francs CFA pour couvrir ses besoins essentiels. En complément, 12 tonnes de riz ont également été distribuées par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, notamment à l’attention des familles affectées par les récentes inondations.
« Cette initiative illustre l’engagement du gouvernement à garantir la dignité des citoyens, où qu’ils se trouvent. Elle s’inscrit dans notre stratégie de résilience sociale et de sécurité alimentaire », a déclaré la ministre, qui a exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable de cette aide.
Mme Dièye a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, Caritas Internationale et Qatar Charity, pour leur accompagnement dans la mise en œuvre de cette opération.
Elle a par ailleurs invité les collectivités locales à intensifier les efforts en faveur des femmes et des jeunes, soulignant que la sécurité alimentaire doit s’inscrire dans une vision de développement durable et inclusif.
« Votre résilience est une source d’inspiration pour toute la Nation », a conclu la ministre.