Kael : la Senelec inaugure une ferme agro-pastorale de 470 millions FCFA couplée au solaire

10/05/2026

La commune de Kael, située dans le département de Mbacké, franchit une étape majeure dans son développement socio-économique. Le ministre de l'Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, a présidé ce jeudi l’inauguration d'une ferme agro-pastorale innovante réalisée par la Senelec. Cet investissement de 470 913 289 FCFA s’inscrit dans le cadre du Plan de restauration des moyens de subsistance (PRMS), un programme d'accompagnement lié à la construction de la centrale solaire de 35 mégawatts implantée dans la localité.





Édifiée sur une superficie totale de 4 hectares, cette infrastructure est le fruit de la politique de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de la Senelec. Elle a pour vocation de transformer l'impact foncier de la transition énergétique en une véritable opportunité économique pour les Personnes Affectées par le Projet (PAP). Le modèle intégré de Kael associe l’élevage bovin, l’aviculture et la production fourragère, créant ainsi une chaîne de valeur complète au profit des communautés locales, tout en garantissant un développement socialement inclusif.





Sur le plan technique, la ferme dispose d'installations modernes réparties sur un hectare entièrement aménagé. Elle comprend deux bâtiments d’élevage bovin dotés de 26 boxes chacun, abritant actuellement 35 têtes de bétail pour l'embouche. Le volet avicole n'est pas en reste avec deux bâtiments destinés aux poules pondeuses et poulets de chair, incluant des poussinières hébergeant plus de 2 000 poussins. Pour assurer la pérennité du projet, les 14 bénéficiaires directs sont structurés en Groupement d'Intérêt Économique (GIE) et bénéficient d'un suivi technique rigoureux.





Le ministre Mabouba Diagne a vivement salué cette initiative qui illustre la convergence entre les secteurs de l'énergie et de l'agriculture pour booster la souveraineté alimentaire nationale. De son côté, le maire de Kael, El Hadji Bâ, a pris l'engagement solennel de faire de cette ferme un modèle de réussite reproductible à l'échelle sous-régionale. Cette réalisation prouve que la production d'énergie propre peut marcher de pair avec l'amélioration durable des conditions de vie des populations rurales.





MS/NDARINFO



