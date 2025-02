Kaby Lame, ambassadeur de l’UNICEF, reçu par Diomaye Faye

31/01/2025 22:32

Le célèbre créateur de contenu d’origine sénégalaise, récemment nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, a été reçu ce vendredi à Dakar par le président de la République.



Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce vendredi 31 janvier une audience à Khaby Lame, star mondiale des réseaux sociaux récemment désignée ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF.



Venu présenter sa feuille de route pour la défense des droits des enfants, Khaby Lame était accompagné des responsables régionaux et nationaux de l’UNICEF. L’influenceur a notamment exprimé sa détermination à œuvrer pour l’éducation et le bien-être des enfants.



Au cours de cette rencontre, le président Faye a salué l’engagement de ce jeune ambassadeur, soulignant particulièrement « son attachement profond à sa terre natale, le Sénégal ».



Le chef de l’État sénégalais a profité de l’occasion pour réaffirmer la politique gouvernementale en matière de protection de l’enfance. « Soutenir les enfants, c’est investir dans l’avenir du pays », a-t-il déclaré, avant d’assurer que son gouvernement était déterminé à « renforcer les initiatives en faveur de la protection et du développement de tous les enfants » sur l’ensemble du territoire national.



APaNEWS