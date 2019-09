KHOR : Aprés un an de cabale Pape Mbaye, le présumé meurtrier de Léon Malick Diakhaté arrêté

On se rappelle le 22 Septembre 2018 à Khor Kabane Léon Malick Diakhaté a été retrouvé mort dans une maison. Des plaies béantes sur le corps ont été remarquées par la police. Depuis les limiers n’avaient lâché prise. Et c’est ce matin qu’on a appris que son présumé meurtrier Pape Mbaye a été appréhendé. Et selon nos informations requises à la police son arrestation s’est déroulée « sans heurts ».



Pape Mbaye demeurant à Pikine de Saint- Louis est âgé de 25 ans et se trouve actuellement dans les locaux du commissaire Fall de l’île. Il aurait ôté la vie à Malick Diakhaté avec un couteau qu’il aurait acheté dans une boutique de Khor Kabane avant de l’asséner à la victime de 7 coups . Après son forfait, il avait pris la fuite.



Mais, la police avait suivi ces traces. c’est en Mauritanie, où il a été repéré. Selon nos sources, Pape Mbaye a été arrêté par la police mauritanienne suite à une opération de sécurisation, il y a deux jours . Depuis hier, il croupit au commissariat d’arrondissement de l’ile à Saint-Louis en attendant son face à face avec le juge. Il sera déféré lundi prochain.