Justice : cinq jeunes magistrats prêtent serment à Saint-Louis

Cinq nouveaux juges suppléants ont été officiellement installés à la Cour d’appel de Saint-Louis, lors d’une cérémonie solennelle tenue ce jeudi, en présence du premier président de la Cour, de proches, d’amis et de membres des familles des récipiendaires.



Ces magistrats, issus de la 19e promotion, font ainsi leur entrée officielle dans la magistrature et ont exprimé leur engagement à exercer leurs fonctions dans le strict respect de leur serment et des principes de la justice.