Justice Climatique : le Collectif Aar Sunu Aalam solidaire à l'endroit des sinistrés de Khar Yalla

10/12/2024 16:05

Saint-Louis a tenu son COP, grâce à une synergie entre le collectif Aar Sunu Aalam qui regroupe une trentaine d’entités de la société civile et l’organisation Action Éducation (ex Aide et Action).



Un plan d’action a été ficelé autour du thème « Les défis d’adaptation et d’atténuation face au réchauffement climatique à Saint-Louis ».



Les acteurs se sont retrouvés samedi pour une randonnée de sensibilisation suivie d’un forum au lycée des jeunes filles Ameth FALL. Une occasion pour Oumar NIANG, le directeur Pays de Action Éducation de lancer un plaidoyer pour une bonne prise en charge des populations de Khar Yalla victimes de la crue du fleuve.



« Nous ne pouvons parler de Saint-Louis sans penser à elles. Nous sommes en train de les accompagner et de sensibiliser les plus hautes autorités sur leur sort », a-t-il dit. « Nous avons remis un mémorandum sur la situation de ces communautés aux autorités administratives », a-t-il ajouté.