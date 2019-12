Justice: 709 détenus grâciés

Le président de la République, Macky Sall, vient d’accorder la grâce à 709 détenus. C'est ce que renseigne le ministère de la Justice.



Celui-ci informe que 631 personnes ont bénéficié d'une remise totale de peines et 56 ont eu droit à une remise partielle. Des mineurs et personnes âgées ont aussi bénéficié de cette mesure.





« Toutefois, le président de la République n'a pas jugé opportun d’accorder le pardon aux auteurs de certaines infractions telles que le viol, la pédophilie, le vol de bétail et le trafic illicite de bois ou d'espèces protégées », renseigne le ministère de la Justice.