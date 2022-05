Judo – Le tableau final des médailles au Tournoi International de Saint-Louis

17/05/2022 06:29

La course à la médaille a rythmé pendant les deux jours plus de 200 athlètes présents à Saint-Louis pour les besoins de la 23e édition du tournoi international de judo. Dans la version finale du tableau des médailles de cette compétition, c’est le Sénégal qui domine les débats.



Le tournoi international de Saint Louis est officiellement terminé. Plus de 200 athlètes venus du Sénégal, du Congo Brazzaville, de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée équatoriale ont pris part à la 23e édition, ce week-end au au complexe Didier Marie de la ville tricentenaire.



Les combattants sénégalais sélectionnés pour les prochains championnats d’Afrique qui se joueront en Algérie sont montés sur la plus haute marche du podium en remportant des médailles d’Or. Dans le classement général, c’est donc le Sénégal qui trône en tête grâce notamment à ses clubs Amajelo (4 médailles d’or), DUC (3 médailles d’or) et ASFA (2 médailles d’or). La Gambie, le Congo et la Guinée Bissau terminent respectivement 9e, 11e et 12e au classement.





Wiwsport.com