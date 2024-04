"Jub, Jubal, Jubanti" dans l'administration : Ousmane Sonko pour le "respect scrupuleux de directives"

13/04/2024 06:40

Le premier Ministre, Ousmane Sonko a sorti une note renforçant sur les attentes du Président de la république Bassirou Diomaye Faye relatives à l'application des directives "Jub, Jubal, Jubanti".



"Il s'agit d'œuvrer, avec éthique et responsabilité, collectivement et individuellement, à l'amélioration de la qualité de vie de chaque citoyen sénégalais", a déclaré Ousmane Sonko.



" Afin d'assurer une prise de connaissance et une ferme appropriation de ces directives, je vous demande de prendre les dispositions idoines pour une large diffusion de la correspondance ci-jointe, auprès des agents de toutes les administrations relevant de votre département au plus tard ce vendredi 12 avril 2024, et de m'en rendre compte dans les plus brefs délais", a défendu le premier Ministre", a-t-il ajouté dans le document destiné à l'administration sénégalaise.



En terminant, le chef du Gouvernement précise qu'il attache "du prix au respect scrupuleux de ces directives".