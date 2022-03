Journée de la Femme : Au centre Alioune Diagne Mbor, l’entreprenariat et le leadership féminin au menu de la célébration – vidéo

08/03/2022 20:08

La journée internationale des droits des Femmes a été célébrée mardi au centre de Formation Professionnelle et Écologique Alioune Diagne Mbor CFPE implanté à Bekhar (Commune). La commémoration présidée par le maire de la localité a été une occasion de passer en revue l’offre de formation de cette institution. Alpha Mamadou DIOP a saisi l’occasion de cette visite pour magnifier l’apport de ce centre dans la lutte contre le chômage et l’autonomisation des jeunes filles. Il a annoncé, à ce titre, la signature d’une convention de partenariat entre la commune de Gandon et cette école de référence. Une collaboration saluée par la directrice et fondatrice Mme Mbaye Penda FAYE. Cette dernière, grande actrice développement, a souligné l’apport de son institut dans la stimulation de l’esprit entrepreneurial et du leadership chez les jeunes filles.