Joe Biden nomme des femmes et des minorités pour piloter l’économie des États-Unis

Le président élu des États-Unis a confirmé lundi que Janet Yellen allait devenir la première femme à diriger le Trésor américain. Dans une équipe qui fait place à la diversité, il a aussi nommé un secrétaire adjoint au Trésor d'origine nigériane, Wally Adeyemo, ainsi que Neera Tanden, une femme d'origine indienne, pour diriger le Bureau de la gestion et du budget.