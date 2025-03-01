Jeunesse, Paix et Sécurité : Les consultations régionales démarrent à Saint-Louis

Les consultations régionales dans le cadre de l’élaboration du Plan d’actions national de l’Agenda « Jeunesse, Paix et Sécurité » (PAN-JPS) ont été officiellement lancées ce jeudi 18 septembre à Saint-Louis.



L’événement, qui se déroule sur deux jours, est organisé par l’Association pour la Promotion du Leadership des Jeunes Femmes et Filles du Sénégal, en collaboration avec le Conseil régional de la Jeunesse de Saint-Louis.



Le gouverneur de la région, Al Hassane Sall, a ouvert les travaux en soulignant que l’objectif principal de ces consultations est de renforcer l’implication des jeunes dans les politiques publiques. Il a précisé que ces échanges permettront également de mieux appréhender la perception de la jeunesse concernant les concepts de paix et de sécurité, essentiels dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda « Jeunesse, Paix et Sécurité ».



Ces consultations visent à recueillir les idées et préoccupations des jeunes de la région pour élaborer un plan d’action qui réponde à leurs attentes et défis spécifiques, tout en les associant activement à la prise de décisions.



