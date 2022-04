"Je ne suis engagé avec aucun agent"

10/04/2022 22:11

Top Banner

Top BannerSport

Ismaïla Sarr recadre Thierno Seydi: "Je ne suis engagé avec aucun agent"

Par: Aminata SARR - Seneweb.com | 10 avril, 2022 à 16:04:41 | Lu 2459 Fois | 4 Commentaires

Single Post

Ismaila Sarr recadre son agent Thierno Seydi

Ismaila Sarr brise le silence. Annoncé sur le départ de Watford (élite anglaise), l'international sénégalais nie en bloc et dit être encore sous contrat avec son club. « Il va partir», a récemment déclaré Thierno Seydi dans Afrique Sports TV, reprise par Wiwsport, indiquant que l'ailier des Lions a le choix entre rester en Angleterre ou migrer en Italie.



"Les déclarations récentes sur mon avenir ne m'engagent pas et je ne me suis engagé avec aucun agent", a-t-il tenu à préciser à travers un post sur Instagram.



Ismaïla Sarr estime, dans la foulée, être "sous contrat avec Watford et (qu'il) reste totalement concentré et impliqué dans l'objectif du club de rester en Premier League".



En conférence de presse, vendredi dernier, le manager des Hornets de Watford avait apporté la réplique à Seydi.



"Je ne l’approuve pas, mais cela n’a rien à voir avec Sarr. Il ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Je ne pense pas qu’il soit utile que des agents sortent et disent ce genre de chose, à un moment où le club paye son salaire et compte sur lui. C’est peut-être juste qu’il essaie de s’assurer des revenus’’, lançait Roy Hodgson.



SeneWEB