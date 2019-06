"Je n'en étais pas informé" : la phrase habituelle du Macky Sall qui inquiète…

Censé être le Sénégalais le plus informé sur tout ce qui se trame dans un pays dont il préside aux destinées, Macky Sall a la particularité de se réfugier derrière un refrain : "Je n'en étais pas informé".



Et la dernière fois que le président de la République l'a fredonné, c'est lors de l'audience qu'il a accordée, dans le sillage du tollé accordé à Amadou Oury Diallo, à l'Ordre des pharmaciens.



Cette attitude du chef de l'État Macky inquiète plus d'un. Le quotidien Source A de se demander à quoi lui servent sa pléthore de conseillers dont la mission est de le briefer sur l'actualité.



SENEWEB