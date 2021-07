JOUTES ÉLECTORALES : Mansour DIAGNE exhorte la jeunesse "à prendre ses responsabilités" (vidéo)

25/07/2021 23:50

Parrain de la finale du tournoi de l’ASC de Makhana, le responsable politique et conseiller municipal à la Commune de GANDON n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre à la jeunesse de la localité de célébrer une belle communion festive. Des jeux de maillons, des ballons et une enveloppe financière aux équipes finalistes. Profitant de l’occasion, le responsable des Ressources humaines de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) a magnifié le choix porté sur sa personne en invitant les jeunes à se préparer pour les prochaines joutes électorales. « Nous sommes arrivés à l’étape où nous devons assurer la continuité. Nous devons prendre nos responsabilités », a-t-il dit. « Nous vous demandons de nous faire confiance et de suivre le sillage que nous indiquerons à l’heure venue », a-t-il lancé à ses sympathisants.