À moins de cinq mois de l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présidé mardi une réunion d'évaluation consacrée à l'état d'avancement des préparatifs de cet événement prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.





La rencontre, qui a réuni les membres du Comité d'Organisation des JOJ (COJOJ), plusieurs ministres, directeurs généraux et conseillers, répond à une instruction du président de la République visant un suivi rapproché des préparatifs, conformément aux orientations du Conseil national de sécurité du 16 décembre 2025.





Le Premier ministre a salué les progrès enregistrés tout en mettant en garde contre les contraintes budgétaires. « Nous sommes obligés d'être très fins dans les arbitrages et d'être très diligents puisque le Président de la République nous le rappelle souvent, nous n'avons pas le droit d'échouer », a-t-il déclaré. Si la plupart des infrastructures sportives et des sites de compétition enregistrent des avancées importantes, le chantier du Village olympique demeure un point de vigilance majeur pour le COJOJ et le Comité international olympique (CIO), en raison des délais restants avant l'ouverture des Jeux.





Les participants ont défini les priorités des semaines à venir pour lever les obstacles identifiés et sécuriser les différentes étapes du projet. Le coordonnateur des JOJ Dakar 2026 a présenté les prochains jalons techniques ainsi que les échéances à respecter pour assurer la livraison des infrastructures et l'organisation opérationnelle des compétitions.





Première édition des Jeux olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain, Dakar 2026 constitue un rendez-vous historique pour le Sénégal, qui entend offrir une vitrine de son savoir-faire à l'échelle internationale.





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