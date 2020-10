JEUNES PÊCHEURS MIGRANTS : "Le résultat du pillage de nos océans par les navires étrangers", selon l’UNAPAS/St-Louis (vidéo)

Les membres de l’Union régionale de la pêche artisanale (URPAS) de Saint-Louis fustigent le pillage de la mer par les navires étrangers et soutiennent que la raréfaction des ressources halieutiques est la cause de la ruée des jeunes pêcheurs vers l’Europe. « Ils ont perdu espoir parce qu’ils voient leur situation se dégrader, de jour en jour », a soutenu Macoumba DIÈYE, le président de cette organisation. Ces acteurs invitent le chef de l’État Macky SALL à se saisir du dossier et à règlementer l’octroi d’autorisation de pêche aux bateaux étrangers.