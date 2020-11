JETS D’ORDURES SUR LES BERGES : À Goxu Mbacc, une "Bajenu Gox" plaide pour un changement de comportement (vidéo)

Dans le cadre de ses consultations publiques, l’équipe de coordination du programme « Zéro déchet » a fait cap sur Goxu Mbacc, mardi, pour une mobilisation sociale autour des enjeux du projet. Les forces et faiblesses du dispositif d’évacuation des ordures ménagères ont été appréciées au cours de la rencontre qui a permis à l’adjointe au maire Fatou Diop SÈNE et à sa délégation de recueillir les doléances des populations. « Notre responsabilité est engagée. C’est une affaire de proximité et les femmes sont au plan », a reconnu Souadou GUÈYE, point focal des Bajenu Goxx dans ce populeux quartier. Mme GUÈYE a fortement plaidé pour une changer nos comportements de ses paires, en insistant sur la nécessité d’assurer le suivi des actions de nettoiement. Voici les impressions des parties prenantes.