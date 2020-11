Issa Sall claque la porte du PUR et ...

Le divorce avec le Parti de l'unité et du Rassemblement (PUR) est acté. Selon les informations de L'AS, Issa Sall envisage de créer son parti politique. Et, il va bientôt annoncer son départ de la formation politique dont Moustapha Sy est le président. Le journal indique qu'Issa Sall n'a pas apprécié le renouvellement du parti sans lui. La même source renseigne que son nouveau parti serait proche de la mouvance présidentielle. Macky Sall aimerait bien avoir à ses côtés grâce à son expertise dans le domaine informatique, de la modélisation et de l'optimisation.