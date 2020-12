Israël transfère plus d'un milliard de dollars dus à l'Autorité palestinienne

Le ministre des Affaires civiles de l'Autorité palestinienne, Hussein al-Cheikh, a indiqué sur Twitter qu'Israël a rendu plus d'un milliard de dollars à l'Autorité palestinienne.



Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, avait assuré, lundi, que les Palestiniens avaient "droit" à cet argent. Israël a transféré l'équivalent de plus d'un milliard de dollars américains dus à l'Autorité palestinienne, a indiqué mercredi un haut responsable palestinien, quelques semaines après la reprise de la coordination entre les deux parties.



"Le gouvernement israélien transfère tout ce qui est financièrement dû à l'Autorité palestinienne, soit 3,768 milliards de shekels" (soit 950 millions d'euros), a écrit sur Twitter Hussein al-Cheikh, ministre des Affaires civiles.



Le ministre palestinien fait ainsi référence aux taxes, notamment douanières, que perçoit l'Etat hébreu pour le compte de l'Autorité palestinienne et qui ont été gelés depuis l'arrêt de leur coordination en mai. En début de semaine, un responsable israélien avait indiqué à l'AFP sous couvert d'anonymat que "le cabinet de sécurité a approuvé le transfert de l'argent à l'Autorité palestinienne", sans préciser le montant du transfert.



Une bouffée d'oxygène pour l'économie palestinienne





Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, avait indiqué lundi que les Palestiniens avaient "droit" à cet argent, qui devrait apporter une bouffée d'oxygène à l'économie palestinienne en proie à une grave crise budgétaire. Les fonctionnaires "prendront tout ce qui leur est dû. Ils ont été patients pendant des mois et ce n'est qu'une question d'un peu plus de temps pour que tout soit clair", avait déclaré Mohammed Shtayyeh.



Privée des transferts de taxes, l'Autorité palestinienne avait dû amputer le salaire de ses fonctionnaires, et ce à une période où l'économie palestinienne tourne au ralenti en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, avait justifié en mai l'arrêt de la coordination sécuritaire pour protester contre le projet israélien, aujourd'hui suspendu, d'annexion de pans de la Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis 1967.



Par Europe 1 avec AFP